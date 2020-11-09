23 شركة ويلزية تشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أدبيك 2020)

يشارك وفد تجاري ويلزي يمثل 23 شركة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الافتراضي (أدبيك 2020) الذي يعقد في 9 نوفمبر الجاري ويتواصل على مدى 4 أيام، وهو جزء من جولة افتراضية يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبرز الشركات الويلزيةالمشاركة هي الطاقة والهندسة والتصنيع، وتعقد افتراضياً نظراً لجائحة "كوفيد – 19"، حيث ستشارك عن بعد عبر المنصة الافتراضية الخاصة بالمؤتمر.

يناقش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الافتراضي (أدبيك) سُبل تعزيز مرونة القطاع في المستقبل وتعامله مع التحديات والفرص التي تطرحها مرحلة التحول في مجال الطاقة.

الجدير بالذكر أن حكومة ويلز افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في دبي منذ عام 2004 ويتولى المكتب مسؤولية الترويج لويلز، وتمثيل المصالح التجارية لها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بلغ إجمالي صادرات ويلز من السلع إلى المنطقة بين عامي 2013 و2019 ما مجموعه 6.7 مليار جنيه إسترليني، حيث شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثامنة أكبر وجهة لصادرات ويلز.

وأهم الشركات الويلزية المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أدبيك):

* شركة (Amnitec) المصنعة للخراطيم والتجهيزات المعدنية المرنة.

* شركة (BJ Seals Specialists) المتخصصة في تطوير وتوريد المكونات والتجهيزات.

* شركة (British Rototherm) المتخصصة في صناعة أدوات المعالجة لقياس درجة الحرارة والضغط والتدفق والكثافة والمستوى.

* شركة (Chemostrat) الرائدة في تقديم خدمات الجيولوجيا وطبقات الأرض عالية الدقة.

* شركة (Concrete Canvas) المتخصصة في إنتاج "اللفائف الخرسانية " الحاصلة على براءة اختراع.

* شركة (Elmac) المصنعة لصمامات إطفاء اللهب ومعدات حماية الخزانات.

* شركة (Estavros Trading) المتخصصة باستشارات التصميم الهندسي.

* شركة (Flamgard Engineering) المتخصصة بتطوير أجهزة إطفاء الحريق HVAC لقطاعات النفط والغاز، والقطاع البحري، وقطاع الدفاع، وقطاع الأنفاق والمترو، وتوليد الطاقة.

* شركة (Freudenberg Oil & Gas Technologies) والمتخصصة بتصنيع الموصلات عالية السلامة لخطوط الأنابيب.

* شركة (Future Geoscience) المتخصصة في تطوير حلول مواقع الآبار المتكاملة.

* شركة (Hexigone Inhibitors) المطورة لجهاز يمنع التآكل والذي أثبت بشكل مستقل قدرته على زيادة طول الأصول المعدنية بنسبة تصل إلى 50%، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والإنفاق على عمليات الصيانة.

* شركة (Hornbill Engineering) المزودة لخدمات الهندسة الكهربائية المتكاملة.

* شركة (Huntingdon Fusion Techniques) المصممة والمصنعة لمنتجات إزالة مخلفات لحام الأنابيب.

* شركة (Imtex Controls) الهندسية المتخصصة في إنتاج وتوريد أنظمة الصمامات الخاصة بصناعات الطاقة والصناعات البحرية .

* شركة (InSite Technical Services) المتخصصة بالتصميم الهندسي والاستشارات .

* شركة (Morris Line Engineering) المتخصصة بتصميم وتصنيع قواطع فصل الكهرباء.

* شركة الاستشارات (PetroStrat) المتخصصة بطبقات الأرض .

* شركة (Site Heat - treatment Services) الرائدة في مجال الهندسة الحرارية.

* شركة (Teddington Engineered Solutions) المزودة للصمامات المنفاخية المعدنية وغير المعدنية ووصلات التمدد.

* شركة (Tomoe Valve) العالمية الرائدة في إنتاج صمامات الفراشة والمحركات وأنظمة التحكم عالية الجودة والمتقدمة تقنياً.

مجموعة (Tritech Group) التي تقدم مجموعة كاملة من حلول التصنيع المتقدمة والمتكاملة.

* شركة (UnitBirwelco)، المقاول العالمي للهندسة والبناء وتصنيع المعدات الحرارية.

* شركة (Wrexham Mineral Cables) التي تعد المصنع الوحيد في المملكة المتحدة لكابلات Fire Survival MICC.

للطلاع يرجى زيارة: https://tradeandinvest.wales/events/adipec-2020