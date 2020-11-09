النفط يرتفع بعد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة

ربحت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم الاثنين، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7 بالمئة إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07 بالمئة أو 2.9 بالمئة.

ويتعافى النفط من انخفاض أربعة بالمئة يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية يوم الأحد. في غضون ذلك، ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأميركية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



