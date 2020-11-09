" سامسونج" تطرح هاتفها الذكي "جالاكسي إس 21" أواخر يناير

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة سامسونج إليكترونيكس قد تطرح أحدث نسخة من هواتفها الذكية البارزة جالاكسي إس قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع لذلك في محاولة لانتزاع حصة في السوق من شركة هواوي وتفادي المنافسة من شركة أبل.

وتحدت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في السابق تصدر سامسونج لسوق الهواتف الذكية العالمية لكن الشركة الصينية تواجه وضعا صعبا بسب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تخنق إمداداتها من الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة ليست علنية إن سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد جالاكسي إس 21 في أواخر يناير من العام المقبل حيث سبق لها أن طرحت هاتفها إس 20 في أوائل مارس من العام الجاري.

وامتنعت سامسونج إليكترونيكس عن التعليق.