الإمارات الرابعة عالمياً في الاكتفاء الذاتي من الطاقة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاكتفاء الذاتي من الطاقة (نسبة إنتاج الطاقة الأولية إلى الطلب الكلي على الطاقة) والذي يعتبر من أهم المؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، والذي يقيس قدرة الدول على توفير الاحتياج من الطاقة من مصادرها الذاتية، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهر إصدار جديد للمركز، خاص بإحصاءات الطاقة في مجال النفط والغاز للعام 2019، حصول دولة الإمارات على المركز الثالث عربياً في مجال إنتاج النفط الخام في العام الماضي، بعد أن بلغ الإنتاج 3.06 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ3.007 مليون برميل يومياً في العام 2018، وبزيادة بلغت نحو 1.7%، ما يعادل 51 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفعت صادرات الدولة من النفط خلال العام الماضي لتصل إلى 2.414 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.297 مليون برميل يومياً في العام 2018، بزيادة 5%؛ أي ما يعادل 118 ألف برميل يومياً.

وبحسب البيانات ذاتها، تراجعت نسبة صادرات النفط الخام من الإنتاج الكلي بنحو 4%، حيث كانت تشكل 84% من إجمالي الإنتاج في العام 2015، لتصل إلى 79% في العام 2019، ما يدل على توجه إيجابي في الدولة وهو زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية المكررة، والتقليل من استيراد هذه المنتجات لتوفير الطلب عليها في السوق المحلي والذي يرفع القيمة المضافة.

وعلى صعيد التوسع في السعة الاستيعابية المصممة لمصافي تكرير النفط بالدولة، أشارت البيانات إلى ارتفاع كبير في السعة المركبة القصوى لمحطات تقطير النفط الخام المتاحة للتشغيل، خاصة في أبوظبي، حيث ارتفعت من 710 ملايين برميل يومياً، كما في العام 2014، إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال الفترة من 2015 وحتى 2019.

وأظهرت بيانات المركز أن الإنتاج الأعلى من المنتجات النفطية المكررة خلال العام 2019 كان من وقود الطائرات، حيث بلغ 11.8 مليون طن متري، تلاه الديزل بواقع 11.34 طن، ثم النفثا بنحو 11.3 مليون طن متري، ثم البنزين بواقع 6.4 مليون طن متري.

وفي ما يتعلق بالصادرات، فقد سجلت النفثا أعلى حجم صادرات بلغت 10.8 مليون طن متري، تلاها زيت الغاز/ ‏‏الديزل بنحو 9.7 مليون طن متري، ثم الكيروسين ووقود الطائرات بنحو 8.05 مليون طن متري.

وأما الواردات الأعلى، فكانت من البنزين بنحو 9.6 مليون طن متري، ثم وقود الطائرات بنحو 1.65 مليون طن متري.

وتصدر بنزين السيارات قائمة مبيعات الشركات الوطنية من المنتجات النفطية المكررة في العام 2019 ليصل إلى 8.1 مليون طن متري، تلاه وقود الطائرات والكيروسين بنحو 7 ملايين طن متري، ثم الديزل بـ3 ملايين طن متري، أما المبيعات من غاز البترول المسال فكانت 0.5 مليون طن متري.

واحتلت دولة الإمارات الترتيب الثالث عربياً في احتياط الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق نحو 55 مليار متر مكعب قياسي خلال العام 2019 وبزيادة بلغت 15% عن العام 2018 وبحصة بلغت نحو 9% من إنتاج الدول العربية من الغاز، ما يضع الدولة ضمن الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي.

وبلغ إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من الغاز الطبيعي في العام 2019 نحو 9.3 مليار متر مكعب، مقارنة مع 9.05 مليار متر مكعب في العام 2018، فيما بلغت الواردات نحو 22.5 مليار متر مكعب في العام 2019، مقارنة مع 22.3 مليار متر مكعب في العام 2018.