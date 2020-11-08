60.7 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 60.7 مليار درهم مقارنة مع 90.3 مليار درهم في العام 2019، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، التي أظهرت استحواذ دولة الإمارات على 32.3% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، والمقدرة بنحو 188 مليار درهم.

وبلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان، والتي تشمل المنتجات النفطية، خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، نحو 46.4 مليار درهم مقارنة مع نحو 70.7 مليار درهم، في الفترة ذاتها من العام 2019، فيما بلغت واردات الإمارات من اليابان، نحو 14.3 مليار درهم.

وحافظت دولة الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحتها بأكثر من 32.8 مليار درهم، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.

ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98.4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.

وقدرت إحصاءات «جيترو» حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 43.6 مليار درهم، بنحو 32.8%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 14.3 مليار درهم.

وبلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والبالغة 144.6 مليار درهم نحو 32%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 60.7 مليار درهم.