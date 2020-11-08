14.68 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في أبوظبي خلال 5 أشهر

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة تجارة السيارات في إمارة أبوظبي إلى 14.68 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، بنمو نسبته 19.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، وذلك حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

ويعزز النمو المسجل في هذا النوع من التجارة مكانة الإمارة كمركز رئيسي لتجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان عدد الشركات العاملة في القطاع في أبوظبي والإمارات قد شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية (‏‏شركات وكالات حصرية وشركات تجارة السيارات المستعملة)‏‏ وهو العدد الذي قدر نهاية العام الماضي بـ 6 آلاف شركة. وتشكل قيمة تجارة السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 48% من إجمالي القيمة التي سجلها القطاع طيلة العام 2019، مما يعكس مدى النشاط الذي شهده رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة الأنشطة على مستوى العالم.

وأظهرت الأرقام ارتفاع وتيرة إعادة التصدير لهذا النوع من التجارة، حيث بلغت قيمة السيارات المعاد تصديرها عبر الإمارة نحو 7.8 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري بزيادة نسبتها 56% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وعلى مستوى واردات أبوظبي من السيارات، فقد بلغت قيمتها 6.7 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 179 مليون درهم تقريباً.