تحالف استراتيجي بين «AIQ» و«شلمبرجير» و«جروب 42»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركات «AIQ» و«شلمبرجير» و«جروب 42» أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وحلول البيانات لقطاع النفط والغاز، تقوم بموجبها الشركات الثلاث بالاستفادة من خبراتها المشتركة في مجال التكنولوجيا الرقمية والحوسبة عالية الأداء وقدرات التخزين السحابي، لتطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مستوى العالم.

إلى ذلك، قال عبد المنعم سيف الكندي، رئيس مجلس إدارة شركة «AIQ»: «نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وقدرات التصميم والحوسبة الفائقة من «AIQ» لتطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتسويقها تجارياً، ما سيسرع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة». وسيعمل خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي ومطورو البرمجيات في «AIQ» على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، باستخدام منصات البرمجيات السحابية المفتوحة من «شلمبرجير». وستتم استضافة هذه الحلول على البنية التحتية السحابية لشركة «جروب42». وقال راجيف سونتاليا، رئيس قطاع الحلول الرقمية والتكامل في شركة «شلمبرجير»: «من خلال هذا التعاون، سيتمكن علماء البيانات ومهندسو البرمجيات وخبراء القطاع من العمل معاً لتطوير الحلول والخدمات التقنية التي ستمهد الطريق أمام التحول الرقمي في قطاع الطاقة». وقال منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في جروب 42: «البنية التحتية السحابية الآمنة والذكية والقابلة للتطوير عنصر أساسي في برامج التحول الرقمي، ومن هنا تأتي أهمية إمكانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية العالمية التي نتمتع بها في جروب 42، والتي ستدعم مساعي AIQ وشلمبرجير في جعل قطاع النفط والغاز أكثر سرعة وكفاءة».