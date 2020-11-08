«رايس إنرجي» تفتتح مقراً عالمياً في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت «رايس إنرجي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الطاقة المتجددة خارج الشبكة، والتي نفذّت أكثر من 4000 مشروعاً حول العالم، مقراً لها في مدينة مصدر في العاصمة أبوظبي، بهدف التوسع في أسواق جديدة، والاستفادة من فرص تجارية تقدّر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.

إلى ذلك، قال أليستير مونرو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «نتطلع إلى تصنيع وتطوير ابتكارات جديدة من مقرنا العالمي الجديد داخل مدينة مصدر في أبوظبي»، وأشار إلى أن مدينة مصدر وجهة عالمية لحلول الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، كما أن إمارة أبوظبي تقود جهود الابتكار في هذا المجال عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.

وتعمل «رايس إنرجي» على توفير حلول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقدم خيارات متصلة بالشبكة أو خارج نطاق الشبكة، بالإضافة إلى حلول لتخزين الطاقة.

كما تسعى الشركة إلى دمج تقنيات الرياح المبتكرة مع حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة، وابتكار حلول متجددة هجينة وموثوقة حسب الطلب، بالإضافة إلى تطبيقات تشمل البنية التحتية، لإزالة الكربون ضمن قطاعي الاتصالات والنفط والغاز، وكذلك توفير الكهرباء للمجتمعات الريفية.

وأكد عبدالله بالعلا، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، أن انضمام «رايس إنرجي» إلى مدينة مصدر يعكس مكانة المدينة كمركز للابتكار والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن المدينة تشهد نمواً كبيراً، حيث وصل عدد الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 860 شركة.

وقال: «نتطلع إلى دعم الأنشطة التجارية لشركة «رايس إنرجي» ضمن المدينة، في إطار سعينا نحو تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، والمتمثلة في توفير مصادر طاقة نظيفة وآمنة وموثوقة للمجتمعات حول العالم». ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حال وضع سياسات عمل سليمة، فإن محطات الطاقة المتجددة خارج الشبكة، والمعروفة أيضاً بالشبكات الصغيرة، لديها القدرة على توفير الكهرباء لما يصل إلى 500 مليون شخص بحلول لاعام 2030.