«تنظيم الاتصالات» تبحث 39 فكرة مبتكرة

دبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فعاليات ورشة عصف ذهني افتراضية بعنوان «بأفكاركم نصمم مستقبل دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة»، بتقديم 39 فكرة مبتكرة لتخدم قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، والشباب والرياضة والثقافة، والسياحة وريادة الأعمال.

وناقشت الورشة التي شارك فيها مجموعة المتنافسين في الدورات السابقة لهاكاثون الإمارات الذي يحمل شعار «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، ومبدعين ومبتكرين من أفراد المجتمع، في يومها الثاني المشاريع والأفكار التي قدمها المشاركون، وكيفية تطويرها لتواكب استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل.

وقدم المشاركون 11 فكرة ملهمة في قطاع التعليم، تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في الدولة، ما يؤدي إلى إعداد جيل متعلم قادر على التعامل مع أحدث التقنيات وتسخيرها لخدمة الدولة وأهدافها ورؤاها المستقبلية.

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة: «أظهرت الورشة الطاقات الإبداعية الكبيرة التي يتحلى بها أبناء المجتمع الإماراتي، وحِرصَهم على المشاركة في رسم مستقبل دولتنا، ولاحظنا من خلال الأفكار التي قدمها المشاركون القدرات الكبيرة التي يمتلكونها في تصور المستقبل، وكيفية الاستفادة من تقنيات العصر لإيجاد مشاريع وأفكار تساهم في تحقيق التنمية المستدامة».

وأكد أن دولة الإمارات آمنت بأن كل إنسان مهما كانت وظيفته، قادر على الإبداع والابتكار في حال توافرت له الظروف المناسبة.