سوق السفر ينطلق بدبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات سوق السفر العالمي افتراضياً في دبي، وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وتجمع خبراء ومتخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم مع شركائهم التجاريين.

وسيناقش الحدث العالمي مواضيع أبرزها الاستعداد لمرحلة التعافي في العام 2021، كما سيتضمن مؤتمر «ترافيل فورورد» الافتراضي، وكذلك المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي. وقال سايمون بريس، المدير الأول لمعرض سوق السفر العالمي في لندن، إن صناعة السفر والسياحة تواجه أسوأ أزمة في تاريخها، لذلك تشكل النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي منصةً مهمة للتخطيط لمرحلة التعافي، وإعادة التواصل بين مختلف الأطراف، وإنشاء علاقات تجارية جديدة، والتعرف على أفضل الخطط والاستراتيجيات للمضي في المرحلة المقبلة.