«إمباور» ترسي عقد بناء محطة زعبيل

دبي (الاتحاد) ‬

أرست ‬مؤسسة ‬الإمارات ‬لأنظمة ‬التبريد ‬المركزي «‬إمباور»، ‬أكبر ‬مزوّد ‬لخدمات ‬تبريد ‬المناطق ‬في ‬العالم، ‬عقد ‬بناء ‬محطة ‬تبريد ‬في منطقة ‬زعبيل ‬بقيمة بلغت ‬164 ‬مليون ‬درهم.‬ ‬وأشارت ‬المؤسسة ‬إلى ‬أن ‬حجم ‬الطاقة ‬الإنتاجية ‬الإجمالية ‬للمحطة ‬الجديدة ‬سيصل ‬إلى ‬50 ‬ألف طن ‬تبريد، ‬وسيتم ‬ربطها ‬بمحطة ‬مركز ‬دبي ‬المالي ‬العالمي، ‬لتصل ‬الطاقة ‬الإنتاجية ‬التي ‬ستخدم ‬المنطقتين ‬إلى ‬112 ‬ألف طن ‬تبريد. ‬ومن ‬المتوقع ‬إنجاز ‬المرحلة ‬الأولى ‬منها ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ال‬عام ‬2021. إلى ذلك، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ إمباور:«يعزز ‬المشروع ‬الجديد ‬‬التزامنا ‬بتقديم ‬خدمات ‬تبريد ‬مناطق ‬موثوقة ‬ذات ‬جودة ‬عالية». وأضاف: «تصميم المحطة الجديدة يلبي أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني؛ مع مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة في دبي».