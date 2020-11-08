دبي (الاتحاد)
أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقد بناء محطة تبريد في منطقة زعبيل بقيمة بلغت 164 مليون درهم. وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة الجديدة سيصل إلى 50 ألف طن تبريد، وسيتم ربطها بمحطة مركز دبي المالي العالمي، لتصل الطاقة الإنتاجية التي ستخدم المنطقتين إلى 112 ألف طن تبريد. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منها خلال النصف الأول من العام 2021. إلى ذلك، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ إمباور:«يعزز المشروع الجديد التزامنا بتقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة ذات جودة عالية». وأضاف: «تصميم المحطة الجديدة يلبي أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني؛ مع مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة في دبي».