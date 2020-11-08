«أبوظبي الإسلامي» يُطلق روبوت دردشة إماراتياً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، خدمة الدردشة المصرفية (ADIB دردشة)، وهي أول روبوت دردشة إماراتي لخدمة العملاء في دولة الإمارات، طوّر ليتناسب مع اللهجة المحلية واللغتين العربية والإنجليزية.

وسيتمكن العملاء من الوصول إلى خدمة الدردشة المصرفية عبر تطبيق الرسائل السريعة «واتساب»، وستمنحهم وصولاً فورياً إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بحساباتهم وخدمات التمويل الخاصة بهم.

وتشمل الخدمات تزويد العملاء بمعلومات عن مكان أقرب جهاز صراف آلي أو فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي، ومستجدات أرصدة حساباتهم، وميزات وعروض البطاقة الحالية، أو حتى تنفيذ طلبات مثل تفعيل أو تجميد بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المغطاة. وتُنفَّذ جميع هذه الأوامر من خلال واجهة بسيطة متكاملة تُدار بتقنية الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، قال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «الخدمة تعزز تجربة العملاء، وتتيح الوصول إلى خدماتنا المصرفية من خلال تقديمها على منصات واسعة الانتشار مثل «واتساب»، مشيراً إلى أن «إطلاقها يتزامن مع ازدياد طلب العملاء على الخدمات المصرفية البسيطة».

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أطلق حلولاً مبتكرة تتيح للعملاء الوصول إلى مختلف الخدمات المصرفية عن بعد، مثل الحجوزات الرقمية، التي توفر للعملاء إمكانية حجز مواعيد لزيارة فروع المصرف عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو تطبيقه للهواتف الذكية.