«جلفار» تبحث إعادة هيكلة قرض

حسام عبدالنبي (دبي)

يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المقبل، الموافق 12 نوفمبر الجاري، للنظر في إعادة هيكلة القرض البنكي الذي حصلت عليه الشركة، واعتماد النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 11 أغسطس الماضي، ومناقشة مستجدات الأعمال والأمور الإدارية الأخرى.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 169.7 مليون درهم منذ بداية يونيو 2020، ما شكل زيادة بنسبة 90% مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، مرجعة ذلك إلى رفع التعليق المؤقت على تصدير المنتجات إلى الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين في وقت سابق من العام، إلى جانب النمو الذي حققته الشركة في العديد من أسواقها الرئيسة. ونجحت «جلفار» في شهر يوليو الماضي في إعادة هيكلة قاعدة رأس المال لديها بعدما انتهت من إصدار حقوق الاكتتاب، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المطلوبة بأكثر من 2.3 مرة.