3.8 مليار درهم مكاسب الأسواق المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية أمس مكاسب سوقية بلغت 3.8 مليار درهم في أول يوم تداول بعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، وما صاحب ذلك من توقعات باستقرار وصعود البورصات العالمية، وذلك بدعم من أسهم قطاعي العقاريات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي».

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بدعم رئيس من صعود ونشاط التداولات على سهم «إعمار العقارية» الذي صعد بنسبة 3.5% واستحوذ على نسبة 46.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، في حين مال أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الاستقرار في ظل تباين أداء الأسهم القيادية، حيث تراجع سهمي «العالمية» بنسبة 1.68% و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.19%، في مقابل ارتفاع سهمي «الدار العقارية» بنسبة 2.3% و«طاقة» بنسبة 1.83%، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوقين 419.34 مليون درهم بعد تداول 174.31 مليون سهم خلال 4028 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف عند مستوى 4706.1 نقطة خاسراً 11.8 نقطة، في حين واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 0.98% ليربح نحو 21.21 نقطة، ويغلق عند 2181.65 نقطة. وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.7 مليار درهم لتصل إلى مستوى 730.847 مليار درهم، وصاحب ذلك زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.18 مليار درهم إلى 310.818 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 323.41 مليون درهم بعد تداول 80.16 مليون سهم، خلال تنفيذ 2180 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي، من حيث حجم التداولات بنحو 22.5 مليون سهم، تلاه «طاقة» بحجم تداولات 15.7 مليون سهم، ثم «أبوظبي الأول» بنحو 6.2 مليون سهم، وجاء «رأس الخيمة العقارية» رابعاً بحجم تداولات 5.8 مليون سهم، وتلاه «دانه غاز» بتداول 4.8 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 73.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 72.3 مليون درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بقيمة تداول 59.8 مليون درهم. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي 95.92 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 94.15 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1848 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي استمرار صعود المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 8 شركات.

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