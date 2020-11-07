«الاقتصاد» تطلق باقة الأعمال المتكاملة على «باشر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق باقة خدمات الأعمال الاستباقية المتكاملة على منصة «باشر»، وتضم 14 خدمة لأكثر من 1200 نشاط اقتصادي، تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف تسهيل عملية تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية بدولة الإمارات وزيادة استقطاب الشركات والأنشطة الاستثمارية إلى أسواق الدولة.

وتتيح منصة «باشر» التي طورها فريق عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل، للمستثمرين تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات إلكترونياً خلال دقائق ومن أي مكان في العالم، عبر منصة ذكية تجمع الجهات المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر 58 عملية ربط للأنظمة يشرف عليها 20 فريق عمل فرعياً، وقد بدأ تطبيق خدمات المنصة تجريبياً في إمارة أبوظبي، ليتم تعميمها لاحقاً على مستوى دولة الإمارات.

نقلة جديدة

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن إطلاق باقة الخدمات المتكاملة على منصة باشر يمثل نقلة جديدة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع ومستدام قائم على المعرفة، من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة، انطلاقاً من منظور استباقي ريادي وبأدوات رقمية مبتكرة تعزز مفهوم الحكومة الذكية وتواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.

وأضاف معاليه: «من خلال منصة باشر وباقة الأعمال المتكاملة التي تتضمنها والتي تم تطويرها وفق أحدث تقنيات التعاملات الرقمية و(البلوك تشين)، سنضع بين أيدي المتعاملين من أصحاب الأعمال والمستثمرين أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال التجارية عبر نافذة ذكية موحدة، وباستخدام إجراء سهل وسريع وآمن، ويمكن تنفيذه من أي مكان في العالم من دون حاجة إلى زيارة أي جهة حكومية أو إبراز أي مستندات ثبوتية».

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن منصة باشر تُقدم مفهوماً جديداً لخدمات قطاع الأعمال، كما أنها تُحدث تغييراً شاملاً لمنظومة الخدمات الحكومية، من خلال ترسيخ فكرة الخدمات الاستباقية وتبني نماذج عمل مبتكرة توفر الوقت والجهد وتُعزز من سهول ممارسة الأعمال.

أفضل الخدمات

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل المشرفة على إدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللامستحيل، أن إطلاق منصة «باشر» لتأسيس ومزاولة الأعمال، ضمن مخرجات عمل إدارة الخدمات الاستباقية، يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات بالتركيز على قطاع الأعمال والاستثمار، وتوفير أفضل الخدمات التي تسهل لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم بسرعة وكفاءة.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تحويل كافة خدمات الجهات الحكومية رقمياً والانتقال إلى مرحلة جديدة من مستوى الخدمة تعزز الحلول التكنولوجية لكافة المتعاملين والمستثمرين بما يدعم تنافسية ممارسة الأعمال بالإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد معاليه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ووزارة اللامستجيل من أجل تعزيز جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى توفير منصة رقمية اتحادية تقدم خدمات استباقية «قبل الطلب» لافتاً إلى أن الدائرة كانت سباقة في توفير خدماتها عبر منصة «باشر» التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية، ضمن فريق مكون من 18 جهة حكومية محلية واتحادية.

تفكير ريادي

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات: «إن باقة تأسيس الأعمال (باشر) التي تطلقها إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل هي ثمرة تفكير مستقبلي وريادي يجسد فلسفة هذه الوزارة ودورها المحوري في رسم ملامح المستقبل».

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: إن منصة باشر تُمثل نافذة موحدة لتأسيس الأعمال من خلال إحداث تكامل بين الخدمات الاتحادية والمحلية، واستحداث أدوات ذكية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما من شأنه أن يُعزز من تنافسية بيئة الأعمال بالدولة. وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن منصة «باشر» التي طورها فريق عمل الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللامستحيل»، تجسد توجيهات القيادة بتطوير جيل مستقبلي للخدمات الحكومية، يسهل حياة المتعاملين، ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.

وقال فاضل العلي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا التعاون مع حكومة دولة الإمارات ممثلة بإدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللامستحيل، والذي نسعى من خلاله إلى تطوير هذا الحل الرقمي المبتكر، ما يمثل إنجازاً يجعل منا أول بنك في المنطقة يتيح استكمال كافة مراحل فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً».