«أدنوك» تستضيف ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك أكثر من 30 مسؤولاً في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم في النسخة السادسة لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» افتراضياً يوم 11 نوفمبر، وذلك لمناقشة التحديات والمواضيع الملحة التي تواجه قطاع الطاقة، وكيفية تعزيز مرونة القطاع في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19، ودور النفط والغاز في تحولات مشهد الطاقة المستقبلي.

كما يوفر الملتقى حواراً رفيع المستوى حول ديناميكيات أسواق الطاقة وتعافي الاقتصاد ما بعد كورونا.

ويعقد الملتقى تلبية لدعوة من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ويعتبر منصة حصرية وفريدة من نوعها يقتصر حضورها على المدعوين.

ويسهم الملتقى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً محورياً للحوار العالمي في القطاع، وتدور نقاشاته وفق قواعد «تشاتام هاوس» لتعزيز شفافية الحوار، وإثراء النقاش رفيع المستوى حول المواضيع والقضايا المهمة في القطاع.

تعزيز الحوار

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز الحوار، ومد جسور التواصل مع المجتمع الدولي، ينعقد ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين لتوفير منصة متميزة لقادة الفكر والخبراء لاستعراض تطورات وديناميكيات أسواق النفط والتحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة فيما تتابع الأطراف المعنية المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق النفط بفعل القيود الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 وانعكاسها على سرعة واستدامة تعافي الاقتصاد، وانتعاش الطلب على الطاقة.

سوف يبني الملتقى على المخرجات والنقاشات التي تناولها الحدث في نسخته الخامسة، مما يمكننا من مشاركة الآراء والرؤى، خصوصاً فيما يتعلق بسبل الحفاظ على استدامة الأعمال وتنافسيتها، وتعزيز المرونة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة».

وقال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل: «أتطلع إلى الانضمام إلى ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه شركة أدنوك، لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تواجه صناعة النفط والغاز. أنا متفائل جداً بشأن مستقبل القطاع.

ستكون الطاقة ميسورة التكلفة أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وسيظل قطاع الطاقة ضرورياً لتحقيق النمو والتقدم البشري».

عام التحديات

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم: «أتوجه بالشكر لمعالي الدكتور سلطان الجابر على دعوته لنا لحضور أديبك هذا العام، وعلى كل ما يقوم به هو وفريق أدنوك الرائع.

كان عام 2020 عاماً مليئاً بالتحديات للجميع بما في ذلك قطاع الطاقة.

على الرغم من أننا لن نلتقي وجهاً لوجه، إلا أنني سعيد لأنه ما زال بإمكاننا أن نجتمع معاً افتراضياً.

أتطلع بشكل خاص للانضمام إلى أصدقائنا وشركائنا في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذين، والاستماع إلى كيفية استجابتهم للظروف الحالية والتعلم من تجاربهم».

منصة مهمة

وقالت فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال: «أتطلع إلى المشاركة في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين السادس، والذي سيكون بمثابة منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة التي تواجه قطاع الطاقة.

وفي الوقت الذي نجتاز فيه هذه الفترة الصعبة والاستثنائية، سوف يوفر الملتقى فرصة مهمة للحوار حول استراتيجيات التعافي من آثار كوفيد، بالإضافة إلى كيفية مقاربة موضوع التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل»، وسيتولى إدارة الحوار خلال الملتقى الدكتور دانييل يرغن، الخبير الاقتصادي العالمي الحائز على جائزة بوليتزر ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «آي إتش إس ماركيت»، وقال يرغن: «سيعالج ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي المرونة الاقتصادية والمادية في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

لقد أظهر قطاع النفط العالمي مرونة ملحوظة عبر متابعة العمليات التشغيلية بسلاسة، وتوفير الإمدادات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وذلك لمواجهة آثار كوفيد وتلبية الطلب الذي انخفض بنسبة 10 بالمائة فقط هذا العام، على الرغم من الإغلاق الذي شهدته الدول كافة.

وتنعقد هذه الدورة الافتراضية لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز عشية انطلاق مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020»، الذي يُعقد هذا العام افتراضياً، والذي يُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.