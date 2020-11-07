«لجنـة الاستثمار الأجنبي» تبحث تسهيل وتسريع تأسيس المشاريع

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر اجتماعها الخامس، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية عدداً من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات والقرارات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق استفادتها من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ناقشت اللجنة مقترحات حول مجالات التحسين الممكنة للقائمة الإيجابية المنبثقة عن القانون، واطلعت على بعض التجارب ذات الصلة بآليات ومسارات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا الصدد.

توصيات

وخرجت اللجنة بعددٍ من التوصيات حول تعديل خطوات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع إجراءات تسجيلها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يصب في تسهيل تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

واعتمدت اللجنة أيضاً إصدار دليل محدث للخطوات الاسترشادية للمستثمر الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات تواصل جهودها لتنمية بيئة الاستثمار الوطنية عبر تطوير منظومة اللوائح والسياسات المحفزة للاستثمار والجاذبة لأصحاب الأعمال من مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محركاً لاستقطاب الاستثمارات، ويضمن ملكيتها للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في القطاعات المستهدفة، ويوفر إطاراً متكاملاً لضمان حصولها على الحوافز والمزايا الداعمة لنموها.

مؤشرات

واطلع معاليه، خلال الاجتماع، على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترتيب الدولة عليها عالمياً، من خلال عرض قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي كان من أبرزها:

المرتبة الـ 9 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 ويعكس قوة الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية القوية في الدولة.

المرتبة الـ 12 في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2020، ويعكس قوة الإطار التكنولوجي في الدولة سلاسة الحركة التجارية وتكامل تكنولوجيا المعلومات.

وأكد معالي الزيودي أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو محور رئيسي ضمن الخطط الحكومية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت في تبوء مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي.