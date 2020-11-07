«أيوسكو» تصدر تقريراً حول تطوير أسواق المال الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة الأسواق الناشئة والنامية- أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)- برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، تقريراً يستعرض التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والفرص المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس المال فيها، بوصفها محركات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز المرونة المالية والشمول المالي.

قدم التقرير خمس توصيات رئيسية يتعين على الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة أوضعها في الاعتبار عند سعيها لتعزيز أسواق رأس المال فيها.

وقد ساهمت (أيوسكو) في إعداد هذا التقرير كجزء من برنامج فريق عمل الهيكل المالي الدولي التابعة لمجموعة الدول العشرين لعام 2020.

وقال الدكتور عبيد الزعابي، رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية،‏‏ الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «إن الأسواق المالية تواجه تحديات مستمرة نتيجة ظهور منتجات مالية جديدة وتعاظم استخدام التقنيات المالية.

وبناء على ذلك، ينبغي على الجهات التنظيمية للأسواق الناشئة تعلم كيفية التكيُّف والاستجابة السريعة للتحديات الجديدة، التي تؤثر على أسواق رأس المال العاملة فيها.

ويقدِّم التقرير عدداً من التوصيات القيمة التي يجب تشجيع الدول الأعضاء في لجنة الأسواق الناشئة والنامية على الأخذ بها عند سعيها لتعزيز أسواقها».

من جانبه، قال بول أندروز، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية: «يجسِّد هذا التقرير المُقدَّم من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى مجموعة الدول العشرين مساعينا الرامية إلى تعزيز سلامة ومرونة أسواق رأس المال الناشئة، حيث يمكن لهذه الأسواق أداء دور رئيسي في دعم اقتصادات الدول النامية.

ويهدف هذا التقرير أيضاً إلى تشجيع الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة على استغلال الفرص الجديدة، بما في ذلك تلك المتاحة في مجاليْ التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، لتطوير أسواقها»، ويلخص التقرير المنشور تحت عنوان: «تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول» العمل المكثف والمتواصل، الذي قامت به اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير الأسواق، بدءاً من الحوكمة المؤسسية والأطر التنظيمية، وانتهاءً بأسواق سندات الدين وسيولة الأسواق.

كما يسلِّط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق الناشئة في سعيها لتطبيق المعايير العالمية، وعلى دورها في بناء القدرات وتطويرها.

ويستطلع التقرير الفرص المتاحة لتطوير الأسواق الناشئة من خلال التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية «Fintech».