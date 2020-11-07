«سيدات أبوظبي» ينظم عرض «الاختيار الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، فعاليات المعرض الافتراضي الثالث «الاختيار الأول»، وذلك بعد النجاح الذي حققه كل من المعرضين الافتراضيين الأول والثاني.

شهد افتتاح المعرض الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ومريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والدكتورة أماني عصفور رئيسة اتحاد صاحبات الأعمال والمهن العرب، وخيرية دشتي الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، عضوات مجلس سيدات الأعمال العرب، والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى عدد كبير من رائدات الأعمال وسيدات المجتمع من مختلف الدول العربية.

كما شهد المعرض الافتراضي الثالث «الاختيار الأول»، مشاركة 17 ‬سيدة ‬ورائدة ‬أعمال ‬يمثلن ‬العديد ‬من ‬الدول ‬الخليجية ‬والعربية ‬الشقيقة، ‬واللواتي ‬أشدن ‬بالمعرض ‬وأعربن ‬عن ‬دوره ‬الفعّال ‬في ‬التسويق ‬المباشر ‬لمنتجاتهن ‬وأعمالهن ‬التجارية، ‬لا ‬سيما ‬مع ‬التداعي ‬الاقتصادي ‬الذي ‬سببته ‬أزمة ‬فيروس ‬كورونا ‬المستجد، ‬والتوجه ‬العالمي ‬إلى ‬التحول ‬الرقمي، ‬واستخدام ‬التقنيات ‬التكنولوجية ‬كضرورة ‬ملحة ‬لمرحلة ‬التعافي ‬الاقتصادي.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في نسخته الثالثة، نتيجة لأصداء النجاح المميز الذي حققه المعرضين السابقين، الذي شارك فيه 27 سيدة ورائدة أعمال من سبع دول خليجية وعربية، وحضره من خلال برنامج الاتصال المرئي عدد 230 من سيدات ورجال الأعمال.