«كهرباء دبي» تدشّن 20 محطة تحويل رئيسية جديدة

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 محطة تحويل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2020، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، و19 محطة جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي بقدرة تحويلية 2700 ميجافولت أمبير.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطات 2.6 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

ويأتي تدشين محطات التحويل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال». وأوضح معالي الطاير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 11.2 مليار درهم منها 2.4 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت، و8.8 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

من جهته، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة إلى أن تنفيذ محطات التحويل خلال عام 2020 تم وفق الخطط الموضوعة.