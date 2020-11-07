«إير فرانس - كي أل أم» تفتتح مقراً في المنطقة الحرة بمطار دبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة «إير فرانس - كي أل أم» مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام دافزا، وهنري دي بيرولنج نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات التجارية وويلمر بلوم نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والهند في المجموعة.

وقد تم الافتتاح وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن افتتاح المقر الجديد للمجموعة في قلب منظومة قطاع الطيران الرائدة على مستوى العالم، يعتبر تأكيداً على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة دبي، وقدرتها العالية على مواصلة مسيرة النمو وتجاوز التحديات من خلال استقطاب اللاعبين الرئيسين على مستوى القطاع العالمي.

وقال سموه: «إن افتتاح «إير فرانس - كي أل أم» في المنطقة الحرة بمطار دبي هي إضافة نوعية لنخبة العلامات التجارية العالمية لكبرى الشركات التي تتخذ من دافزا مقراً لها.

ويأتي ذلك في خضم الجهود والحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة بمواجهة جائحة كورونا بمرونة عالية لضمان استمرارية الأعمال ونموها.

وتواصل دافزا مع هذا الافتتاح مسيرة تطوير الأعمال واستقطاب شركاء عالميين جدد يضعون ثقتهم بإمارة دبي بدعم من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي رسمت ملامح المستقبل لنحصد ثمارها اليوم».

رحب الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بافتتاح مجموعة «إير فرانس - كي أل أم» مقرها الإقليمي، في خطوة تعزز من مستويات التواصل والارتباط لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.