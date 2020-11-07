«جمارك دبي»: 32 ابتكاراً جديداً خلال 2020

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها دائرة جمارك دبي خلال العام الحالي 32 ابتكاراً، ليصل إجمالي عدد الابتكارات النوعية في جمارك دبي منذ العام 2010 وحتى العام 2020 إلى 237 ابتكاراً، فيما بلغ إجمالي عدد الجوائز في مجال التميز والإبداع والابتكار في العام الحالي 14 جائزة، ليصل إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الدائرة 124 جائزة.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تواصل الدائرة تحقيق الإنجازات الجديدة في مجال تطوير الابتكارات، من خلال تطوير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وعبر المتابعة الدائمة للأفكار والابتكارات المقدمة من قبل الموظفين، والحرص على تكريمهم في كافة المناسبات لتشجيعهم على تقديم الأفكار المبدعة».