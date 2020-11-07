ورش تدريبية لدعم مشاريع سيدات الأعمال بعجمان

عجمان(وام)

ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة صناعة عجمان سلسلة ورش عمل متخصصة، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني «إشراقة»، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري، تماشياً مع أهداف البرنامج لتعزيز التنوع والابتكار في فئتيه «الأمن الغذائي والمائي، والصحة»، وتشجيع سيدات الأعمال بشكل خاص على تطوير مشاريعهن واستدامتها، وتحويل أفكارهن لمشاريع قائمة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني إشراقة، على تنوع ورش العمل في الإدارة والتسويق ودراسات الجدوى والمالية والابتكار وغيرها من المجالات، موضحة أن كافة ورش العمل، والتي تنظم عبر خاصية الاتصال المرئي متاحة لرواد ورائدات الأعمال والمقبلين بشكل عام على تنفيذ مشاريع جديدة بهدف تعميم الاستفادة، وتوفير منصة تفاعلية تعزز تبادل الخبرات والأفكار المبدعة بين المشاركين من رواد ورائدات الأعمال.