«دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً لـ«ريبل»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة «ريبل» Ripple المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية الدولية بتقنية بلوك تشين، لتبدأ الشركة بممارسة عملياتها على مستوى المنطقة من المركز المالي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لاحظنا خلال مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، التوجه العالمي نحو الأجندة الرقمية، الأمر الذي يؤكد بأن شركة «ريبل»، إلى جانب أكثر من 230 شركة تعمل في مجال قطاع التكنولوجيا المالية في المركز المالي، سيكون لها دور محوري في مستقبل القطاع المالي».

من جانبه، قال نافين جوبتا، مدير شركة «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: «تمتلك شركة «ريبل» قاعدة عملاء كبيرة في المنطقة».