الناقلات الوطنية تتفوق عالمياً رغم تحديات «كوفيد-19»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تفوقت الناقلات الوطنية الإماراتية الأربع على العديد من شركات الطيران العالمية والإقليمية في الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين في الأجواء وعلى الأرض وفي جميع درجات السفر، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على صناعة النقل الجوي، والتي تمكنت الناقلات الوطنية من التعامل معها باحترافية عالية.

وحصدت الناقلات الوطنية الإماراتية الأربع «طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران» مؤخراً، العديد من الجوائز العالمية المرموقة خلال العام الجاري، على غرار جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست» وقائمة مجلة «ايرفاينانس»، في تصويت عالمي بالثقة بأداء هذه الناقلات وتميز خدماتها المقدمة للمسافرين خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

54 % من الجوائز

واستأثرت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي على نحو 54% من جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست»، باستحواذها على ست جوائز من إجمالي 11 جائزة مخصصة لفئة شركات الطيران، بناء على اختيار لجنة من خبراء السفر، إلى جانب فريق تحرير المجلة وتصويت القراء.. كما توجت شركة العربية للطيران بالمركز الأول في قائمة مجلة «ايرفاينانس» لأفضل 100 شركة طيران عالمية.

طيران الإمارات

وحصلت طيران الإمارات على 4 جوائز دفعة واحدة ضمن جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2020»، أبزرها «أفضل ناقلة جوية في العالم» للسنة السابعة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «أفضل درجة أولى» و«أفضل أطقم خدمات جوية» وجائزة «أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط».

ويؤكد هذا الفوز التزام طيران الإمارات بتقديم تجربة أفضل وأكثر أماناً في الأجواء وعلى الأرض لعملائها في كل درجات السفر، كما يسلط الضوء على كيفية دعم الناقلة لعملائها خلال جائحة «كوفيد-19»، حيث بادرت سريعاً لتلبية توقعات العملاء في تلك الظروف، وأعادت تصميم تجربة السفر من خلال تدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة عبر كل نقطة اتصال، وأطلقت مبادرات لتوفير الأمان والمرونة واستعادة الثقة في السفر جواً.

وحققت طيران الإمارات الريادة مجدداً، حيث أصبحت أول ناقلة توفر تغطية مجانية ضد «كوفيد-19» لتساعد عملاءها على السفر بمزيد من الثقة، وهم يدركون أنها توفر لهم تغطية النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، إذا ما تم تشخيص إصابتهم بالفيروس أثناء سفرهم بعيداً عن بلادهم.

الاتحاد للطيران

كما فازت الاتحاد للطيران، بجائزتي «أفضل درجة سياحية» و«أفضل برنامج لولاء المسافرين»، بما يمثل تصويتاً بالثقة من قبل المسافرين في جودة وتميز الخدمات المقدمة والتزام الشركة بتبني الإبداع في السفر على متن الدرجة السياحية على غرار ما تقوم به في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ومقصورة الإيوان، إلى جانب مواصلة الارتقاء بتجربة المسافرين من خلال برنامج ضيف الاتحاد عبر تعزيز المزايا الحالية وتوفير مزايا جديدة بما يسهم في توفير قيمة أكبر للضيوف سواء على الأرض أو في الأجواء.

وتعكس هذه الجائزة أيضاً جهود الشركة لمكافأة أعضاء البرنامج الذين لم يستطيعوا السفر بسبب جائحة كوفيد -19 ومنحهم مزيداً من المرونة والحوافز، بما يسمح لهم بالحفاظ على فئة البرنامج الحالية، مع إيجاد طرق جديدة لاكتساب أميال الفئات من خلال توطيد التعاون مع شركاء التجزئة عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

فلاي دبي

وضمن الجوائز ذاتها فازت شركة فلاي دبي بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم الشرق الأوسط، بما يعكس قدرة فلاي دبي على تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بطريقة آمنة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة في صناعة الطيران.

وبعد إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة في 7 يوليو، أعادت فلاي دبي تصميم تجربة المسافرين بالكامل لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، كما وفرت أيضا غطاء تأمينياً مجانياً للمسافرين ضد كوفيد-19 لتشجيع المزيد من الناس على السفر بسهولة تامة، ودخلت في شراكة مع مقدمي الخدمات الصحية المحليين لتقديم اختبار PCR للركاب بأسعار مخفضة.

العربية للطيران

وللمرة الأولى حصدت «العربية للطيران»، المركز الأول في قائمة مجلة «ايرفاينانس» لأفضل 100 شركة طيران عالمية، بعد تسجيل أعلى متوسط في جميع المقاييس المالية والتشغيلية التي تضمنها التقييم، كإجمالي الإيرادات، وصافي الدخل، وهوامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، والرسوم الثابتة، والسيولة، والرفع المالي، وحجم الأسطول ومتوسط عمره.

ويأتي حلول «العربية للطيران» في المركز الأول تأكيداً لمقومات الشركة القوية والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي، رغم التحديات المتنوعة التي شهدتها بيئة العمليات التشغيلية وخاصة في قطاع الطيران.