«أدنوك On the go».. مفهوم جديد لمحطات الوقود

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت أدنوك للتوزيع، في إطلاق محطات وقود «أدنوك On the go»، ليصل عددها حالياً إلى 25 محطة، في إطار خطة بناء طموحة لزيادة عدد هذه المحطات، والتي تقدم مفهوماً جديداً لخدمة الأحياء السكنية.

وأطلقت أدنوك للتوزيع، أول محطة من طراز «أدنوك On the go» بداية العام الجاري في منطقة البطين بأبوظبي، ومنذ ذلك الحين افتتحت الشركة عدداً من محطات «أدنوك On the go»، خاصة في المناطق التي تنقصها المرافق الخدمية، إما بسبب عدم توفر المساحات الكافية أو لصعوبة بناء محطات تقليدية فيه.

سرعة الإنجاز

ويرجع سعيد ناصر الأحبابي المدير التنفيذي للعمليات ودعم المشاريع – أدنوك للتوزيع، سرعة إطلاق محطات أدنوك من طراز «أدنوك On the go» لتصميمها المبتكر والمعد مسبقاً، والذي يمكّن من بنائها في أقل من 4 أشهر مقارنة بما يصل إلى 9 أشهر لبناء محطة الوقود التقليدية. وتتطلب محطات الأحياء السكنية هذه مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وبالتالي يسهل تركيب ونقل مرافقها، حتى في المناطق السكنية المكتظة أو النائية. ويضيف: تتميز أيضاً هذه المحطات بالتصميم المرن، حيث يتباين تصميم كل منها من حيث الحجم، وعدد المضخات، وفئة متجرها وفقاً لاحتياجات المنطقة المحيطة بها، كما أنّ شغلها لمساحة أقل وطريقة بنائها يؤثران بصورة أفضل على البيئة، فهي تحتاج عند تشغيلها لطاقة أقل بنسبة 50% من التي تحتاجها محطات أدنوك للتوزيع التقليدية.

اختصار المسافة

وقال الأحبابي لـ «الاتحاد»: بالإضافة إلى أنّ محطات «أدنوك On the go» تختصر على العملاء القيادة لمسافات طويلة للتزود بالوقود، وتقدم لهم أيضاً مجموعة من الخدمات تلبي احتياجاتهم، حيث تتوفر فيها أحدث التقنيات الرقمية لضمان حصولهم على أفضل خدمة ممكنة».

ويوضح أنه يمكن للمستخدمين التسوق في متاجر واحة أدنوك باستخدام حاسوب لوحي من مركباتهم، وبعد ذلك الدفع بواسطة مجموعة من الخيارات الرقمية دون الحاجة للمّس على الإطلاق، ثم استلام أغراضهم دون مغادرة السيارة، مؤكداً أن ذلك سيحد من الحاجة للمس ويقدم تجربة محسنة للمستهلك والتي ستظل ذات قيمة كبيرة في العالم حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كوفيدـ 19.

خطط النمو

ويعد التوسع في الخدمات جزءاً من حملة أوسع تبنتها أدنوك للتوزيع للاستمرار في الارتقاء بخدماتها المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من محطات « أدنوك On the go» خلال العام الجاري، وتواصل الشركة تطوير شبكة محطاتها التقليدية في دولة الإمارات، وستقوم بتحديث جميع متاجر واحة أدنوك الحالية بنهاية عام 2021، لضمان تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

ويقول الأحبابي: بصفتنا الشركة الوحيدة التي توفر خدمات بيع الوقود في جميع إمارات الدولة، فإن خطتنا للاستمرار في إطلاق محطات «أدنوك On the go» تسير حسب ما هو مخطط له على الرغم من التحديات التي واجهتنا في الأشهر الأخيرة،، فمن الضروري أن نستمر في تسهيل وصول الشركات والأفراد للوقود ومستلزماتهم الضرورية اليومية، بما يدعم تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كوفيدـ 19.

ويضيف: من أهم عوامل نجاح خططنا حالياً هو تطور هذه المحطات لتلبي الاحتياجات الحالية للمستهلك، سواء كان ذلك من خلال الموقع أو خدمات الدفع بدون تلامس أو تمكين العميل من التسوق من متاجرنا الصغيرة دون الحاجة لمغادرة المركبة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز محطات« أدنوك On the go» أنه يمكن بناؤها في وقت قصير، وتشغل مساحة أقل وتتيح إمكانية التزود بالوقود والتسوق من متاجرنا الصغيرة بسرعة دون الحاجة لمغادرة المركبة، وهذا هو ما يريده عملاؤنا بالفعل، ونحن سعداء بأننا استطعنا تلبية هذه الاحتياجات.

ويفضل كثير من العملاء الطراز الجديد من المحطات بسبب سهولة الوصول إليها والحصول على خدماتها بصورة أسرع، إضافة إلى مواقعها الملائمة في الأحياء السكنية، فضلا عن سهولة التسوق في متجر واحة أدنوك التابع للمحطة.

مناطق متنوعة

أعلنت «أدنوك للتوزيع» خلال شهر مارس الماضي الافتتاح الرسمي لأول محطة من طراز أدنوك «On The go» لخدمة المناطق السكنية في منطقة البطين بأبوظبي، فيما أعلنت خلال مايو افتتاح 4 محطات خدمة جديدة في أبوظبي، وذلك بمناطق المدينة الصناعية IDAC، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين.

كما أعلنت خلال يونيو الماضي عن افتتاح 5 محطات جديدة في مناطق مختلفة من أبوظبي، شملت جزيرة الريم والشامخة ومدينة خليفة بالقرب من مدرسة الشويفات وفي منطقة ياس ايكرز ومنطقة منازف بمدينة العين، كما كشفت نهاية الشهر الماضي إطلاق أحدث طراز من المحطات الجديدة في منطقة الطوية بمدينة العين.