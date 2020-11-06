مشتريات الإماراتيين والمؤسسات تدعم «سوق أبوظبي»

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفعت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 28.3 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 729.144 مليار درهم في نهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 308.631 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي.

وجاءت مكاسب القيمة السوقية في ظل ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بمقدار 58 نقطة وبنسبة 1.2% إلى 4718 نقطة، وفي المقابل انخفض مؤشر دبي بمقدار 28 نقطة خلال الأسبوع ككل إلى 2160.44 نقطة وبنسبة 1.3% مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (أخر يوم تداول في الأسبوع).

ودعمت تعاملات المستثمرين الإماراتيين وكذلك الاستثمار المؤسسي، من أداء سوق أبوظبي حيث بلغ صافي تعاملات المستثمرين المحليين خلال الأسبوع الماضي 50.5 مليون درهم (محصلة شراء)، في حين كانت محصلة تعاملات المؤسسات (شراء) بقيمة 82.5 مليون درهم و(شراء) 21 مليون سهم.

وفي المقابل ضغطت تعاملات الأجانب والمؤسسات على مؤشر سوق دبي حيث كان صافي تعاملات المستثمرين الأجانب (بيع) بقيمة 102.92 مليون درهم، إلى جانب 122.9 مليون درهم (بيع) صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي.

تعاملات الأجانب

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 2.7 مليون درهم (بيع) كمحصلة لبيع 21.3 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون درهم، مقابل شراء 17.4 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 9.3 مليون درهم (بيع) كمحصلة لبيع 28.1 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون درهم مقابل شراء 27.5 مليون سهم بقيمة 43.59 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 38.4 مليون درهم (بيع) كمحصلة لبيع 164.2 مليون سهم بقيمة 982.5 مليون درهم مقابل شراء 165.16 مليون سهم بقيمة 944 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب (من مختلف الجنسيات) 274.55 مليون درهم تشكل ما يقارب من 45.73% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 377.47 مليون درهم تشكل ما نسبته 62.87% من إجمالي قيمة المبيعات، ليكون صافي تعاملات المستثمرين الأجانب (بيع) بقيمة 102.92 مليون درهم.

وبلغ صافي استثمار العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 26.8 مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 75 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 48.16 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 21.26 مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 51.26 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 29.99 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 151 مليون درهم (بيع) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 148.27 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 299.31 مليون درهم.

أفراد ومؤسسات

حسب تقرير التداول الأسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة الأسهم التي باعتها المؤسسات 1.65 مليار دهم عبر 300.8 مليون سهم، وكانت قيمة الأسهم المشتراة 1.74 مليار درهم من خلال شراء 321.97 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الشركات (شراء) بقيمة 82.5 مليون درهم و(شراء) 21 مليون سهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد بلغت 301.3 مليون درهم عبر 153.49 مليون سهم، في حين كانت قيمة الأسهم التي باعها الأفراد 383.9 مليون درهم من خلال 174.59 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع (بيع) بقيمة 82.5 مليون درهم ومحصلة تداولاتهم (بيع) بواقع 21 مليون سهم.

الاستثمار المؤسسي

إلى ذلك أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع الماضي كان (بيع) بقيمة 122.96 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 341.74 مليون درهم تمثل نسبة 56.92% من إجمالي قيمة التداول، مقابل شراء أسهم بقيمة 218.77 مليون درهم تشكل ما نسبته 36.44% من إجمالي قيمة التداول.

وخلال الأسبوع الماضي كان صافي استثمار البنوك في سوق دبي (بيع) بقيمة 11.35 مليون درهم بعد شراء أسهم بقيمة 3 ملايين درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 14.4 مليون درهم، فيما كان صافي استثمار الشركات (بيع) بقيمة 103.8 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 201.63 مليون درهم وبيع أسهم بقيمة 305.4 مليون درهم، وكان صافي استثمار المؤسسات (بيع) بقيمة 12.4 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 335.2 ألف درهم وبيع سهم بقيمة 12.7 مليون درهم.

وزادت تعاملات شراء الأفراد من الأسهم عن تعاملات البيع لتكون محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد (شراء) في سوق دبي المالي بقيمة 122.96 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 381.62 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 258.66 درهم.

تعاملات الشراء تفوق البيع

في سوق العاصمة أبوظبي زادت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين على تعاملات البيع حيث استحوذوا على نسبة %48.8 من إجمالي قيمة التداول ونحو %55.43 من إجمالي كمية التداول، وبلغ صافي تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي 50.5 مليون درهم (محصلة شراء) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 1.02 مليار درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 972.2 مليون درهم.

وكان الإماراتيون قد اشتروا 265.3 مليون سهم خلال الأسبوع وباعوا 261.7 مليون سهم لتبلغ محصلة تعاملاتهم (شراء) لنحو 3.6 مليون سهم.

وفي المقابل كان صافي تعاملات المستمرين الإماراتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 102.92 مليون درهم (محصلة شراء) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 325.8 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 222.92 مليون درهم.