الذهب يتجه صوب أفضل أسبوع في 3 أشهر

لندن (رويترز)

انخفض الذهب أمس بعد ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي الأميركي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأميركي في ظل رئاسة جو بايدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار 2.4% أمس الأول بفضل تراجع الدولار، ما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2%. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1940.20 دولار للأوقية.

وزاد الدولار 0.2%، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي. جي ماركتس إنه على مدى الأسبوع الماضي، تحولت دينامية سوق الذهب من تحوط للتحفيز إلى مجرد مستفيد من الدولار «وذلك التداول انحسر قليلاً». وأضاف «فور أن نرى غبار الانتخابات يهدأ سيعود مجدداً إلى التحرك بدفع من السياسة المالية».

ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز غير أن عمليات فرز الأصوات ما زالت جارية في ولايات مهمة.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائداً، والذي يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد على 27% منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.10 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7% إلى 2392.65 دولار.