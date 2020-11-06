الذهب يهبط في ظل ضغط ارتفاع الدولار

انخفض الذهب، اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأميركي في ظل رئاسة جو بايدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار 2.4 بالمائة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمائة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأوقية.

وزاد الدولار 0.2 بالمائة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.