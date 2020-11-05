التضخم في الإمارات يتراجع 2.36%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات تراجعها، بعد أن سجلت انخفاضاً في شهر سبتمبر 2020 بنسبة 2.36% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2019.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 105.96 نقطة، مقابل 108.53 نقطة في شهر سبتمبر 2019، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك -على أساس شهري- في شهر سبتمبر الماضي 0.5% مقارنة مع 106.64 نقطة شهر أغسطس الماضي.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي بدعم تراجع 5 مجموعات رئيسة، يتصدرها الترويج والثقافة بنحو 28.08%، وخدمات النقل 6.925%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 3.07%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز 3.03%، وسلع وخدمات متنوعة 1.81%.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم على أساس سنوي ارتفاعاً في 7 مجموعات رئيسة شملت التبغ 6.11% والملابس والأحذية بنسبة 5% والأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، والمطاعم والفنادق 3.11%، والتعليم 0.4% والاتصالات 0.32% وخدمات الصحة 0.09%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض الملابس والأحذية 3.87%، وسلع وخدمات متنوعة 1.83%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.61%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.60%، والمطاعم والفنادق 0.55%، وخدمات النقل بنحو 0.53%، والاتصالات 0.03%.

وعلى صعيد نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري، حسب الإمارة، انخفض معدل التضخم في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي 0.22% مقارنة مع شهر أغسطس، فيما انخفض 4.45% في دبي، و1.21% في الشارقة، و0.62% في عجمان، و0.34% في أم القيوين، و0.47% في رأس الخيمة، و1.25% في الفجيرة.