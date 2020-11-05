«مبادلة» تعزز استثماراتها بقطاع العلوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت غلوبل هيلثكير اوبورتيونيتيز (جي اتش أو كابيتال بارتنرز إل إل بي)، الشركة الأوروبية المتخصصة في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، عن تعزيز استثماراتها في مجموعة إنفيجن فارما جروب (إنفيجن)، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات العلمية، بحصولها على حصة الأغلبية المملوكة لأرديان في «إنفيجن فارما».

وأنجزت «جي اتش أو» هذه الصفقة الاستثمارية بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين تقوده شركة مبادلة للاستثمار، ويضم كلاً من «هاربرفيست بارتننرز» و«نورثويسترن ميتشوال» بهدف الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو، فيما خرجت شركة «أرديان» بعد شراكة ناجحة مع «إنفيجن» و«جي اتش أو» استمرت 4 سنوات.

وتعمل «إنفيجن»، منذ تأسيسها عام 2001 على تقديم الدعم لشركات تصنيع الأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية في تسويق منتجاتها الجديدة من خلال رسم الاستراتيجيات الطبية ووضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للنشر والترويج. وتستفيد الشركة من منصتها التقنية iEnvision® في دعم الاستراتيجيات الطبية والبحوث الخاصة ببرامج التسويق لمساعدة شركات صناعة الأدوية في أعمالها.

وحققت «إنفيجن» نمواً كبيراً على مدى الـ19 عاماً الماضية، من خلال عدد من عمليات الاستحواذ المهمة في مجال الاستراتيجية الطبية واقتصاديات الصحة والتسويق، واستخدام العلوم السلوكية في نشر المعلومات. وعزز ذلك من حضورها العالمي حيث يعمل لديها أكثر من 800 موظف عبر 14 مكتباً حول العالم تشمل أستراليا واليابان وصربيا والمجر.

واستفادت شركة «جي إتش أو» من شراكتها مع «إنفيجن» والتي امتدت لمدة 4 سنوات، في تعزيز مسيرة نموها وتوفير الدعم لمواصلة التوسع في الأعمال.

وتواصل «إنفيجن» نشر تقنية iEnvision المملوكة لها من أجل توسعة نطاق خدماتها في مجالي حلول المنصات وقدرات التواصل الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تلعب الاستحواذات دوراً مهماً في تقديم خدمات متميزة ومتنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز موقع «إنفيجن» كشريك استراتيجي مفضل لشركات الصناعات الدوائية في مجال الشؤون الطبية.

وقال دايفد تومبسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن: «نحن ملتزمون بتوسعة نشاطنا على امتداد خدمات الرعاية الصحية، وبصفة خاصة الشؤون الطبية، بهدف تعزيز قدرات الأطباء على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى». وقال الشركاء في جي اتش أو كابيتال: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا الناجحة مع دايفد وفريقه».