«دبي للسلع المتعددة» يعزز التعاون مع الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي بحث مع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، سبل تعزيز التعاون.

وخلال الاجتماع، الذي حضره فيليب فراين، القنصل العام للولايات المتحدة في الدولة، اطلع بن سليم السفير على تقرير القيادة الفكرية الرائد الذي أصدره مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً بعنوان «مستقبل التجارة»، والذي يقدم مجموعة من التوصيات للحكومات وصانعي السياسات والشركات لتعزيز التجارة العالمية بمقدار 18 تريليون دولار (66 تريليون درهم) خلال العقد القادم.

وناقش الجانبان أيضاً سبل التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة ومؤسسات من الولايات المتحدة وتشكيل تحالفات استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 600 شركة أميركية، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الأميركي بدبي.

وقال أحمد بن سليم: «توضح زيارة السفير لبرج الماس أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مميزة واستراتيجية ومتينة».

وعقب الاجتماع، رافق ابن سليم السفير راكولتا جونيور في جولة في بورصة دبي للماس، وهي منشأة حديثة لمناقصات الماس موجودة في برج الماس.