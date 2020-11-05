تعاون بين «الطيران المدني» بالشارقة و«سيركو»

الشارقة (وام)

اختارت دائرة الطيران المدني بالشارقة «سيركو الشرق الأوسط»، الشركة العالمية للخدمات العامة، لتقديم خدمات الملاحة الجوية لمطار الشارقة الدولي، وذلك بعد فوزها بالمناقصة التي طرحتها الدائرة في بداية العام الجاري، وذلك وفقاً لعقد يمتد لمدة خمس سنوات، يسري حتى 28 فبراير 2025.

تم إبرام العقد في المبنى الرئيس لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة، حيث قام الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وفِل مالم الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط» بالتوقيع، بحضور كل من الشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، وجاكوبوس أندريه فوريي مدير العقود لدى سيركو.

ويركز العقد على زيادة نسبة التوطين في مطار الشارقة الدولي، للوصول إلى نسبة 47% من القوى العاملة بحلول 2025، وكذلك رفع مستوى الخدمات وتعزيزها بشكل متواصل في مطار الشارقة، مع الحرص على ضمان كفاءة العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة، بما يتوافق مع أحدث التقنيات والممارسات والمعايير الدولية، كجزء من خطط النمو الطموحة.

وقال الشيخ خالد عصام القاسمي: نحن على ثقة بأن تعاوننا مع سيركو الشرق الأوسط يسهم في ضمان انسيابية حركة الطائرات، وكذلك الامتثال الكامل لكافة الأمور المتعلقة بأمن وسلامة الطيران في مطار الشارقة، لاسيما أثناء هبوط وإقلاع الطائرات، ونواصل جهودنا لتقديم خدمات راقية لشركائنا وكذلك مستخدمي المطار، بالإضافة إلى تعزيز مواردنا البشرية وقدراتنا الفنية.