24.5 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

حسام عبدالنبي (دبي)

انتعشت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بمكاسب سوقية 24.5 مليار درهم بدعم من ارتفاع ونشاط التداولات على سهم «طاقة» الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق وبالحد الأقصى (14.7%) ليصل إلى 1.64 درهم وهو أعلى سعر مسجل منذ عام 2011. وتمكن مؤشر سوق دبي من الارتفاع بدعم من صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة جاوزت 2%، ولتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في السوقين 591.23 مليون درهم بعد تداول 826.71 مليون سهم خلال 5877 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء عند مستوى 4718 نقطة رابحاً 28.22 نقطة جديدة، في حين واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 0.32% ليربح نحو 7 نقاط ويغلق عند 2160.44 نقطة. وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 24.5 مليار درهم لتصل إلى مستوى 729.14 مليار درهم، وصاحب ذلك زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو المليار درهم إلى 308.631 مليار درهم.

3465 صفقة

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 446.78 مليون درهم بعد تداول 729.14 مليون سهم، خلال تنفيذ 3465 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 34.7 مليون سهم، تلاه «طاقة» بحجم تداولات 30.6 مليون سهم، ثم «دانه غاز» بنحو 9.17 مليون سهم، وجاء «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 7.8 مليون سهم، وتلاه «أبوظبي الأول» بتداول 7.16 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 90.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 87.9 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 83.4 مليون درهم، وجاء «طاقة» رابعاً بنحو 49.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 40.9 مليون درهم.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم رئيس من ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق وبالحد الأقصى (14.7%) ليصل إلى 1.64 درهم وهو أعلى سعر مسجل منذ عام 2011، وكذا ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 6.6% و«الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 3.5%، وليتمكن مؤشر السوق من تجاوز انخفاضات أسهم نشطة مثل «دانه غاز» بنسبة 2.88%، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.97%، و«العالمية القابضة» بنسبة 1.27%، في حين استقر سهم «الدار العقارية» عند سعر 2.61 درهم دون تغير عن اليوم السابق.

نشاط السوق

ونشطت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بالمقارنة باليوم السابق حيث بلغت 144.45 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 97.56 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2412 صفقة. ورصدت بيانات سوق دبي المالي استمرار صعود المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 10 شركات، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة.

وتصدر سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 55.1 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 37.8 مليون درهم.

ثم «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 16.3 مليون درهم. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 33.5 مليون سهم، وتلاه «دي اكس بي انترتينمتس» بتداول 10.3مليون سهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداول 9.26 مليون سهم.

تباين الأداء

وتباين أداء الأسهم القيادية ما بين الإغلاق على ارتفاع أو انخفاض حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «مصرف عجمان» بنسبة 4.26% بعد الإعلان عن نتائج الأعمال، وتلاه «مصرف السلام السودان» بنسبة 3.77%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.12%، وحل سهم «شعاع» رابعاً بنسبة ارتفاع 1.6%، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 1.4%.

وفي المقابل شملت قائمة الأسهم المنخفضة سهم «داماك العقارية» بنسبة 3.6%، وتلاه «الإثمار القابضة» بنسبة 3.2%، ثم «تبريد» بنسبة 3%، وحل «المدينة للتمويل والاستثمار» رابعاً بنسبة 2.8%، ثم «سلامه» بنسبة 2%.

وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.88%، في حين استقر سهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» دون تغير عن اليوم السابق.

28.3 مليار درهم حصاد الأسبوع في السوقين

أسفرت حصيلة التعاملات الأسبوعية في أسواق المال الإماراتية عن تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 28.3 مليار درهم تقريبا.

وجاءت هذه المكاسب بعد نجاح الأسواق بالإغلاق على المربع الأخضر في غالبية تعاملات الأسبوع التي تجاوزت فيها قيمة السيولة المتداولة 2.6 مليار درهم.