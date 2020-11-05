32.2 مليار درهم استثمار الإمارات في الأصول غير المالية

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي استثمار دولة الإمارات «الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية» في الأصول غير المالية إلى 32.2 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 40% مقارنة مع 23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.

وتشمل الأصول غير المالية، التقنيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وغيرها من الممتلكات الفكرية والابتكار، إضافة إلى الأراضي والمباني والمركبات والمعدات.

وتتصدر الإمارات المركز الأول عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019. ويعد الابتكار عنصراً رئيساً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات وطنية.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إجمالي استثمار الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الأصول غير المالية بلغ 12.128 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقفز صافي الاستثمار في الأصول غير المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 20.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 65.7% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

وشكلت الأصول الثابتة 65% من صافي الاستثمار في الأصول غير المالية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوزع بقية المبلغ على الأصول غير المنتجة والمخزونات.