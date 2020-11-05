6 جوائز لـ «ميرال» من «السفر العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال»، أمس، أن عدداً من مدنها ومرافقها الترفيهية تم تكريمها ضمن ست فئات إقليمية في «جوائز السفر العالمية 2020» المرموقة. حيث نالت جزيرة ياس جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام 2020»، تقديراً لمشاريعها المتميزة في مجال المدن والمرافق الترفيهية والمشاريع التطويرية.

ومُنحت هذه الجوائز تكريماً لتميز وتنوع المدن والمرافق الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس ومن بينها؛ «عالم فيراري أبوظبي»، التي حصلت على جائزة «المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2020». كما فازت «ياس ووتروورلد»، بجائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة». بينما حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على جائزة «الوجهة السياحية الرائدة». أما «كلايم أبوظبي» فحاز جائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة». كما حصل «قصر الوطن» على جائزة «أفضل وجهة ثقافية سياحية في الشرق الأوسط 2020».

إلى ذلك، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «الجوائز التي حصلنا عليها شهادة عالمية على جهودنا المستمرة لتطوير وتعزيز ما نقدمه لجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وسنواصل العمل على تطوير وجهاتنا ومرافقنا الترفيهية عالمية المستوى لنقدم لزوارنا تجارب لا تنسى، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة وآمنة».