«الأفق الجامعية» توقع مذكرة تفاهم مع «دبي للذهب والسلع»

دبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الأفق الجامعية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع لتوفير منح دراسية للطلبة الجامعيين والخريجين. وبموجبها، سيتبادل الطرفان المعرفة، ويوفران لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع وعائلاتهم فرصة متابعة التعليم العالي في كلية إدارة الأعمال وكلية علوم تقنية المعلومات، التابعتين لكلية الأفق الجامعية.

وقال الدكتور محمد عنيرات، نائب رئيس كلية الأفق الجامعية: «تسهم هذه الشراكة في الارتقاء بمسيرة تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على المهارات المستقبلية التي تتطلبها أسواق العمل، وفي تقييم فعالية وملاءمة برامجنا الحالية، حيث نقوم في الكلية بإجراء مراجعات مستمرة ومنتظمة للبرنامج». وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نبحث عن طرق لرد الجميل للمشاركين في السوق، وتتيح لنا مذكرة التفاهم هذه الاستثمار في نموهم وتطورهم الشخصي».