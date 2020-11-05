«دبي للخدمات المالية» تفتح باب التسجيل في «رخصة اختبار الابتكار»

دبي (الاتحاد)

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب المشاركة في «دورة شتاء 2021»، حيث ستتم دعوة الشركات المقبولة للالتحاق ببرنامج السلطة التنظيمي والمعروف باسم «برنامج رخصة اختبار الابتكار».

يوفر برنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم إطلاقه عام 2017 بيئة فريدة لمساعدة الشركات على اختبار الحلول والمفاهيم المبتكرة في ومن مركز دبي المالي العالمي، ضمن بيئة تنظيمية مقيدة. ووجهت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المهتمة بالتكنولوجيا المبتكرة، بتقديم الطلبات على موقع السلطة الإلكتروني خلال الفترة ما بين 1 ولغاية 30 نوفمبر 2020، علماً بأنه يجب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة. وتقوم السلطة بالإعلان عن الشركات المقبولة للمشاركة في «دورة شتاء 2021» في 16 ديسمبر 2020، لتتمكن الشركات المتأهلة بعد ذلك من تقديم طلبات للحصول على رخصة اختبار الابتكار بحلول 17 يناير 2021.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «يواصل برنامج اختبار الابتكار نجاحه بين الشركات المبتكرة، الراغبة في اختبار منتجاتها وخدماتها ضمن البيئة الحيوية لمركز دبي المالي العالمي. وفي شهر يوليو الماضي، تم قبول أكبر عدد من الشركات للالتحاق بالدورة الصيفية للبرنامج. وهذا هو أكبر دليل على أنه رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة، فلا يزال مركز دبي المالي العالمي يحقق النمو المستمر، ويعتبر موطناً جاذباً للشركات التي تعتمد نماذج أعمالها على التكنولوجيا لمباشرة عملياتها. ونتطلع لاستلام مزيد من الطلبات للالتحاق بالدورة الشتوية». منذ إطلاق برنامج رخصة اختبار الابتكار، تقدمت 82 شركة للالتحاق بالبرنامج، وتم قبول 38 شركة منها.