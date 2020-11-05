«دبي لصناعات الطيران» تسعى لإبرام صفقات إعادة الاستئجار

دبي (رويترز)

تتوقع دبي لصناعات الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أن تبدأ حركة الملاحة الجوية في الانتعاش بحلول منتصف العام المقبل، وتتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات مع شركات الطيران لشراء وإعادة استئجار طائراتها.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز» أمس، إن حركة الطيران ستشهد انتعاشاً أسرع من المتوقع، ربما في وقت قريب قد يكون في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحاً.

قالت دبي لصناعات الطيران، أمس الأول، إنها أبرمت 31 اتفاقاً للبيع وإعادة الاستئجار هذا العام، ستوسع محفظة استثماراتها بمبلغ صافي 1.1 مليار دولار.

وقال تارابور: «دخلنا فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جداً». تملك دبي لصناعات الطيران أسطولاً مؤلفاً من 381 طائرة بقيمة بلغت في 30 سبتمبر 12.5 مليار دولار.