1,2 مليون وفاة و48 مليون إصابة جراء كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن مليون و226 ألفاً و154 شخصاً في العالم منذ الإبلاغ عن ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة اليوم الخميس.

وأصيب أكثر من 48,110,360 شخصاً حول العالم بالفيروس تعافى 31,701,200 منهم على الأقل حتى اليوم.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعت من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت، أمس الأربعاء، 8832 وفاة إضافية و551,429 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1112) والهند (704) والمكسيك (635).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 233,734 وفاة من أصل 9,488,276 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,743,527 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 161,106 وفاة من أصل 5,590,025 إصابة، ثم الهند مع 124,315 وفاة (8,364,086 إصابة) والمكسيك مع 93228 وفاة (943,630 إصابة) وبريطانيا مع 47742 وفاة (1,099,059 إصابة).

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 106 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (105) وإسبانيا (82) والبرازيل (76).

ولا يوجد حتى الآن أي دواء أو لقاح للمرض. لكن لقاحات عدة قيد التطوير دخلت المراحل الأخيرة من التجربة على البشر.