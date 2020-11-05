التضخم في الإمارات يتراجع 2.36% خلال سبتمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات تراجعها، بعد أن سجلت انخفاضاً في شهر سبتمبر 2020 بنسبة 2.36% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2019.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 105.96 نقطة، مقابل 108.53 نقطة في شهر سبتمبر 2019، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك -على أساس شهري- في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.50% مقارنة مع 106.64 نقطة شهر أغسطس الماضي.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي بدعم تراجع 5 مجموعات رئيسة، يتصدرها الترويج والثقافة بنحو 28.08%، وخدمات النقل بنسبة 6.925%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.07%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.03%، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.81%.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم على أساس سنوي ارتفاعاً في 7 مجموعات رئيسة شملت التبغ بنسبة 6.11% والملابس والأحذية بنسبة 5% والأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.11%، والتعليم بنسبة 0.40%، والاتصالات بنسبة 0.32%، وخدمات الصحة بنسبة 0.09%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض الملابس والأحذية بنسبة 3.87%، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.83%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.61%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.60%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.55%، وخدمات النقل بنحو 0.53%، والاتصالات بنسبة 0.03%.

وعلى صعيد نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري، حسب الإمارة، انخفض معدل التضخم في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.22% مقارنة مع شهر أغسطس، فيما انخفض بنسبة 4.45% في دبي، وبنسبة 1.21% في الشارقة، وبنسبة 0.62% في عجمان، وبنسبة 0.34% في أم القيوين، وبنسبة 0.47% في رأس الخيمة، وبنسبة 1.25% في الفجيرة.

ويمثل معدل التضخم أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي تقيس التغيرات الحاصلة في مستويات أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر في دولة الإمارات بين فترتين زمنيتين.