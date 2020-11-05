الموجة الثانية من «كورونا» تجمد الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7,8% عام 2020، وهي نسبة أدنى مما كان متوقعا في الصيف، غير أن الانتعاش المرتقب للعام المقبل سيكون كذلك أدنى من نسبة 4,2% المتوقعة بالأساس.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن «الموجة الثانية من الوباء (...) تقضي على آمالنا بانتعاش سريع». وستكون إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر تضررا جراء الانكماش بين دول منطقة اليورو الـ19 هذه السنة بتسجيلها -12,4% و-9,9% و-9,4% على التوالي وفق آخر توقعات للمفوضية.