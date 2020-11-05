الذهب يصعد مع تقدم بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية

صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود، اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلاً مشوباً بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن، على الأرجح، إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري، على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق، نظراً لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطاً ضد التضخم وتدهور العملة.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1909.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1909.80 دولار.

وتوقع بايدن، أمس الأربعاء، تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة، فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير، ورفع دعاوى قضائية، وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.