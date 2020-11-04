الليرة التركية تواصل تدهورها

أنقرة (وكالات)

استأنفت الليرة التركية التراجع أمس. ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ3.1 % إلى 5029ر8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحاً بتوقيت إسطنبول، وهي الخسارة التاسعة في 10 أيام. وكان سعر صرف الليرة شهد تقلبات أمس الأول، قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 4.0% بعد انخفاض بـ5.1% إلى مستوى قياسي منخفض عند 5434ر8 ليرة لكل دولار.

وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30 % من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع. ويبدو أن العملة التركية في حالة انخفاض حر بعد أن أبقى البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 10.25 في المائة في أواخر أكتوبر.

وكان قد رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في الشهر السابق، مما أعطى المستثمرين الأمل في أنه يقاوم الضغط السياسي وكان عازماً على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.