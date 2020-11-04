أصحاب همم يطورون مصدات لعجلات الطائرات للاتحاد للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تسلّمت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مصدات خاصة بعجلات الطائرات من تصميم وتطوير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وحملت المصدات «شعار النحلة»، وهي العلامة التجارية التي تُميّز منتجات أصحاب الهمم. وتعتبر مصدات العجلات، والتي هي عبارة عن أوتاد يتم تصنيعها من مادة المطاط، ضرورية لعمليات الطيران، حيث تساعد في الحفاظ على سلامة الطائرات والموظفين أثناء وجودهم على المدرجات وساحات المطار. وتحتاج كل طائرة ستة مصدات، توضع بشكل ملاصق للعجلات لتثبيت الطائرة في وضع التوقف ومنع حركتها. وتسلّمت الاتحاد، مبدئياً، مصدين للعجلات لتقييمها والتأكد من توافقها مع لوائح السلامة والقياسات المطلوبة؛ حيث اختتم التقييم بنجاح كبير وإقرار من قبل الفريق التقني لشركة الطيران. ومن المقرر، مع نهاية العام، أن تتسلّم الاتحاد للطيران من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، 50 مصداً للعجلات، للاستخدام اليومي في العمليات.