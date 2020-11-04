2.12 مليار درهم إيرادات قطاع الفنادق خلال 4 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي إيرادات قطاع الفنادق في دولة الإمارات 2.12 مليار درهم، خلال 4 أشهر، وتحديداً في الفترة من أبريل إلى يوليو من عام 2020 فيما وصل عدد النزلاء إلى 2.225 مليون نزيل.

وتعكس هذه المؤشرات الرقمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء العودة القوية لحركة النشاط في القطاع والذي حافظ على اتجاه تصاعدي خلال فترة الرصد التي أظهرت أن نسبة النمو المسجلة خلال شهر يوليو من العام الجاري وصلت 66.3% مقارنة مع شهر يونيو السابق والذي حقق بدوره نسبة نمو وصلت إلى 30.2% في حال مقارنته مع مايو من العام ذاته.

وخلال شهر أبريل من العام الجاري وصل عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات إلى 287.136 ألف نزيل قبل أن ينمو بنسبة 53.3% خلال شهر مايو من العام ذاته بالغاً حاجز 440.276 ألف نزيل.

وواصل القطاع النمو في شهر يونيو من العام الجاري، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 573.546 ألف نزيل بزيادة نسبتها 30.2% مقارنة مع الشهر السابق، وخلال شهر يوليو قفز عدد النزلاء إلى 953.584 ألف نزيل.

وأسفرت هذه الحصيلة من النمو التراكمي عن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 32.1% خلال شهر أبريل من العام الجاري إلى 41.7% في شهر يوليو من العام ذاته فيما وصل متوسط معدل الإقامةإلى 4.8 ليلة في فترة الرصد ذاتها.

وبلغ عدد الغرف الفندقية المشغولة خلال شهر أبريل من العام الجاري 136.426 ألف غرفة وارتفع إلى 151.904 ألف غرفة في شهر يوليو من العام ذاته.

وتشير كافة المعطيات إلى استمرار النمو في قطاع الفنادق خلال المرحلة المتبقية من عام 2020، وذلك بدعم من زيادة نشاط قطاع السياحة والطيران وبقية القطاعات الأخرى في الدولة.