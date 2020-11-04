12.5 مليار درهم إنفاق الوزارات الاتحادية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت الحكومة الاتحادية 12.464 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني، من خلال مصروفات الوزارات الاتحادية خلال الربع الثالث من 2020، ليرتفع إنفاق الوزارات الاتحادية إلى 36.686 مليار درهم في 9 أشهر من العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية أمس. وتظهر البيانات أن الوزارات الاتحادية حققت إيرادات بلغت قيمتها 40.163 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مسجلة بذلك فائضاً في الإيرادات بقيمة 3.477 مليار درهم مقارنة مع المصروفات خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للبيانات، فإن الوزارات الاتحادية أنفقت من ميزانيتها المعتمدة لعام 2020 نحو 57.8% في الأشهر التسعة الأولى، فيما حققت 64.7% من قيمة الإيرادات المتوقعة خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإنفاق تركز على محاور رئيسية عدة جاء في مقدمتها المنح بقيمة 6.92 مليار درهم والمنافع الاجتماعية بقيمة 3.46 مليار درهم.

واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة بلغت 3.4 مليار درهم تقريباً، ووزارة التربية والتعليم على حصة بلغت 4.45 مليار درهم، ووزارة تنمية المجتمع بقيمة 2.35 مليار درهم، ووزارة الداخلية بحصة بلغت 5.18 مليار درهم. إلى ذلك، سجلت الميزانية الاتحادية إنفاق نحو 4.1 مليار درهم على شراء مستلزمات سلعية وخدمية للأجهزة الحكومية خلال الفترة نفسها.