إصدار شهادتي «الموطن الضريبي» و«الأنشطة التجارية» إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد) ‬

استكملت ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب ‬بالتنسيق ‬مع ‬وزارة ‬المالية ‬استعداداتها ‬لتقديم ‬خدمات ‬إصدار ‬شهادتي ‬الموطن ‬الضريبي ‬والأنشطة ‬التجارية‭ ‬إلكترونياً، ‬التي ‬تم ‬نقل ‬مهام ‬إصدارها ‬من ‬الوزارة ‬إلى ‬الهيئة ‬تنفيذاً ‬لقرار ‬مجلس ‬الوزراء ‬الموقر ‬رقم ‬65 ‬لسنة ‬2020، بشأن ‬رسوم ‬الخدمات ‬التي ‬تقدمها ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب، ‬الصادر ‬في ‬أكتوبر ‬الماضي.

وستبدأ الهيئة بتلقي طلبات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية،‏‭ ‬من ‬خلال ‬الموقع ‬الإلكتروني ‬للهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب، ‬اعتباراً ‬من ‬الرابع ‬عشر ‬من ‬شهر ‬نوفمبر ‬الجاري. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إصدار نوعين من الشهادات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؛ «شهادة الموطن الضريبي» وهي وثيقة تُصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب، بناء على طلب يقدم إليها لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، و«شهادة أنشطة تجارية»، وهي وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم، التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: إن الخطوة تأتي في إطار التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية كشريك استراتيجي للهيئة.