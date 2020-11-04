تطوير معايير مطابقة لـ5 منتجات صناعية محلية

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس نفذ بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مشروعاً مشتركاً يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أنه تم تطوير معايير فنية وبرامج مطابقة لخمسة من المنتجات الصناعية المحلية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

رفع الجودة

وقال الكعبي، إن التعاون مع مكتب تنمية الصناعة جزء من استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز معايير أمن وسلامة المجتمع ورفع جودة الصناعة المحلية، ويتماشى مع سعي المجلس إلى استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية لمواصلة تحسين مواصفات المنتجات المحلية في الإمارة.

وأوضح أن مجلس أبوظبي للجودة وبالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في مكتب تنمية الصناعة وجهات حكومية معنية وممثلين عن القطاع الصناعي في الإمارة سيطلق حزمة أخرى من برامج المطابقة الإلزامية تهدف إلى حماية المنتجات الصناعية المحلية، على أن يتم تحديثها دورياً لمنح القطاع الصناعي المرونة في زيادة حصصه السوقية وخفض تكاليف التشغيل.

وذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومكتب تنمية الصناعة بصدد تنفيذ دراسة لتقييم أثر تطبيق برامج المطابقة على مجموعة من المنتجات الصناعية المحلية التي سيتم استهدافها خلال المرحلة المقبلة من البرنامج وأنها سوف تراعي عدم إضافة أعباء تشغيلية على المنشآت الصناعية التي سوف ترفع جودة منتجاتها بفضل البرنامج.

وأشار إلى أن المجلس ومكتب تنمية الصناعة يستعدان لتنظيم لقاءات وورش فنية دورية للمنشآت الصناعية لنشر الوعي حول برامج المطابقة والمعايير الفنية المطبقة محلياً، وتعزيز ثقافة تطبيقها والأثر الإيجابي الذي تحدثه على جودة المنتجات الصناعية المحلية على أن يقوم المجلس بإصدار شهادات مطابقة للشركات الملتزمة مع ختم خاص على منتجاتها بعلامة الثقة.

قيمة تنافسية

من جانبه، أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حرص الدائرة ممثلة على التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتعزيز جودة المنتجات الصناعية والتحقق من امتثالها للمعايير الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية لتوفير منتجات مطابقة للمواصفات تخدم المستهلك، وتعزز قيمة وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.

وأشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة يرصد المنتجات المحلية التي تنافس المنتجات المستوردة في الأسواق ويعمل بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والجهات ذات العلاقة من أجل تطوير وتحسين مستوى جودة هذه المنتجات لضمان استمرار توافرها للمستهلك بجودة عالية.