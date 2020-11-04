السعودية: خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية

الرياض (رويترز)

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، أمس الأربعاء، إن المملكة تشهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تسعى لطرح عام أولي منذ الإدراج القياسي لشركة النفط الحكومية «أرامكو» في العام الماضي. وأضاف أن هناك حالياً 15 طلباً لعمليات إدراج جديدة بالبورصة السعودية، وهي الأكبر في المنطقة. وقال «تبدو كثيفة للغاية خلال الفترة المقبلة». وشهدت السوق المالية السعودية خمس عمليات طرح عام أولي في 2019، منها شركة النفط العملاقة (أرامكو)، وهو أكبر طرح عام أولي بالبورصة السعودية والأكبر على الإطلاق». وقال القويز: «شهدنا ثمانية إدراجات جديدة منذ بداية العام على الرغم من الجائحة، ولدينا في الوقت الراهن ما يربو على 15 طلباً ندرسها للإدراج سواء في السوق الرئيسية أو في سوق نمو (الموازية)».